Chi è Serena Bortone | carriera | vita privata e curiosità sulla giornalista

(Di venerdì 30 aprile 2021) Chi èe conduttrice tv di successo, nota soprattutto per aver ideato il programma “Agorà”, in onda su Rai Tre dal 2010. La cinquantenne, che dal 2020 è al timone di “Oggi è un altro giorno”, programma pomeridiano di intrattenimento e attualità, subentrato al format “Vieni da me”, che ha visto per due anni al timone Caterina Balivo. leggi anche l’articolo —> Chi è Memo Remigi:e la veritàstoria con Barbara D’Urso Chi èè nata l’8 settembre del 1970 a Roma, sotto il segno della Vergine. ...

Advertising

CLugarde : RT @yeturikuzi: @ AmiciUfficiale vorrei regalare a serena una serie di pettini da usare nelle sue esibizioni mentre pattina nella vasca. co… - musiclover_blu : @WitnesSim0 Ma cosa vogliono ancora, è felice si è creata una famiglia è serena e per chi la segue da anni penso si… - cashtonswldflwr : RT @yeturikuzi: @ AmiciUfficiale vorrei regalare a serena una serie di pettini da usare nelle sue esibizioni mentre pattina nella vasca. co… - yeturikuzi : @ AmiciUfficiale vorrei regalare a serena una serie di pettini da usare nelle sue esibizioni mentre pattina nella v… - pazzaXamici20 : aka che viene shippato con martina , serena, tancredi. martina che viene shippata con aka, raffaele, stefano de mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Serena

Ma c'èha detto no ed ha deciso di tenere aperto il proprio locale. La quinta chiusura in un ... Letizia esono due giovani ragazze che hanno investito tutto nel loro centro estetico che si ......in manierasenza esasperare controlli e quant'altro. Solo in questo modo si può andare a colmare quei vuoti di liquidità che hanno messo in crisi tantissima gente". Il riferimento è aè in ...Domani, sabato 1 maggio andrà in onda la settima puntata del serale del programma di Maria De Filippi, Amici. Ogni settimana il talent show raggiunge numeri di share sempre più alti, con un pubblico ...Il presidente f.f. della Calabria Spirlì ospite di Bortone a Oggi è un altro giorno è protagonista di uno scontro con la stessa presentatrice ...