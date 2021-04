Animal Crossing New Horizons su PC? Microsoft Store ha un gioco con lo stesso nome di quello per Switch (Di venerdì 30 aprile 2021) Animal Crossing New Horizons è uno dei giochi che ha avuto un successo incredibile fin dalla sua uscita ed è probabilmente "colui che vanta il maggior numero di imitazioni". A tal proposito: sapevate che esiste un Animal Crossing New Horizons per PC? Trovato all'interno del Microsoft Store, questo gioco che costa poco meno di 3 euro, presenta lo stesso nome del popolare gioco per Nintendo Switch. A parte alcune illustrazioni del gioco ufficiale, l'Animal Crossing per PC è molto diverso dal simulatore di vita originale. La sua grafica ed il suo genere assomigliano molto di più a Crossy Road, popolare ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021)Newè uno dei giochi che ha avuto un successo incredibile fin dalla sua uscita ed è probabilmente "colui che vanta il maggior numero di imitazioni". A tal proposito: sapevate che esiste unNewper PC? Trovato all'interno del, questoche costa poco meno di 3 euro, presenta lodel popolareper Nintendo. A parte alcune illustrazioni delufficiale, l'per PC è molto diverso dal simulatore di vita originale. La sua grafica ed il suo genere assomigliano molto di più a Crossy Road, popolare ...

Advertising

NintendoItalia : Sono in arrivo eventi stagionali rivisitati! Scopri cosa succederà sulla tua isola di #AnimalCrossingNew Horizons… - Eurogamer_it : #AnimalCrossingNewHorizons su #PC? Arriva il fake su #Microsoft Store. - cielofragile : regalo schemi per animal crossing: pietra giardino muschiosa, schema tappeto bambù chiaro, schema slitta, schema la… - tearsfr0mheaven : raga non posso crederci non sono riuscita a superare il labirinto dell'isola del 1 maggio di animal crossing - Chilemex_ : Neanche Animal Crossing riesce più a forzare allegria e positività facendo finta che vada tutto bene, pazzesco -