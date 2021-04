Amici | tripudio di emozioni per Giulia Stabile | arriva un meraviglioso dono inaspettato

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 30 aprile 2021) Un regalo a sorpresa ha conquistato il cuore della ballerina di. Durante il daytime del 30 aprile, un pacco da parte di una signora che nemmeno conosceva ha fatto emozionare lei e tutti i telespettatori.e la misteriosa telespettatrice hanno potuto scambiare qualche parola solo per telefono. “Vorrei tanto abbracciarla”, le ha detto la ballerina visibilmente commossa. Ilda parte di una sconosciuta Il regalo ricevuto dadurante il daytime del 30 aprile fa emozionare non solo per il contenuto del pacco, ma in primo luogo per il suo valore simbolico. A fare il regalo è stata una telespettatrice che apprezza molto. Il ...