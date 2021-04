Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 aprile 2021)DEL 29 APRILEORE 12:20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA FLAMINIA NE SALARIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA FILE TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA TRAFFICO TUTTO SOMMATO REGOLARE LUNGO IL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. INFINE RICORDIAMO CHE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, LAE’ IN ZONA GIALLA. RESTA SEMPRE VALIDO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 22 ALLE 5 SE NON PER MOTIVI DI LAVORO O COMPROVATE ESIGENZE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral