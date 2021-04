Vaccino anticovid, Moderna accelera e punta a 3 miliardi di dosi nel 2022 (Di giovedì 29 aprile 2021) L’azienda di biotecnologia statunitense Moderna ha annunciato che aumenta gli investimenti con l’obiettivo di produrre fino a 3 miliardi di dosi del suo Vaccino mRNA anti-Covid entro il prossimo anno... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 aprile 2021) L’azienda di biotecnologia statunitenseha annunciato che aumenta gli investimenti con l’obiettivo di produrre fino a 3didel suomRNA anti-Covid entro il prossimo anno...

Advertising

news24_city : Puglia, quasi 40mila dosi di vaccino antiCovid somministrate in un giorno - Matteoube : RT @ottogattotto: Non so come vada altrove, ma a Roma prenotarsi per il vaccino anticovid è fantastico. Puoi scegliere il posto, il tipo di… - FuffaForte : RT @ottogattotto: Non so come vada altrove, ma a Roma prenotarsi per il vaccino anticovid è fantastico. Puoi scegliere il posto, il tipo di… - yppi2011 : RT @ottogattotto: Non so come vada altrove, ma a Roma prenotarsi per il vaccino anticovid è fantastico. Puoi scegliere il posto, il tipo di… - marconap75 : RT @ottogattotto: Non so come vada altrove, ma a Roma prenotarsi per il vaccino anticovid è fantastico. Puoi scegliere il posto, il tipo di… -