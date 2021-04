Uomini e donne, il tronista Giacomo verso la scelta (Di giovedì 29 aprile 2021) Toccata e fuga, riflessioni e ritorni da favola. Sono questi gli ingredienti della nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi, giovedì 29 aprile. Le prime anticipazioni ci confermano che al centro dello studio siederanno Amodio e Francesca. Per loro si avvicina a grandi passi il momento di dire addio al programma di Maria De Filippi, così da vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Tra i due il feeling è evidente, entrambi desiderano viversi fuori, e non c’è nulla che possa far cambiare loro idea. Nonostante abbiano festeggiato soltanto un mese di frequentazione, i due protagonisti del trono over si sono detti pronti a lasciare la trasmissione insieme: come si dice, se son rose… Anticipazioni Uomini e donne: cosa succederà nella puntata di oggi 29 aprile Le anticipazioni sulla puntata del 29 aprile di ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 aprile 2021) Toccata e fuga, riflessioni e ritorni da favola. Sono questi gli ingredienti della nuova puntata diin onda oggi, giovedì 29 aprile. Le prime anticipazioni ci confermano che al centro dello studio siederanno Amodio e Francesca. Per loro si avvicina a grandi passi il momento di dire addio al programma di Maria De Filippi, così da vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Tra i due il feeling è evidente, entrambi desiderano viversi fuori, e non c’è nulla che possa far cambiare loro idea. Nonostante abbiano festeggiato soltanto un mese di frequentazione, i due protagonisti del trono over si sono detti pronti a lasciare la trasmissione insieme: come si dice, se son rose… Anticipazioni: cosa succederà nella puntata di oggi 29 aprile Le anticipazioni sulla puntata del 29 aprile di ...

