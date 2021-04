Una Roma fragile sprofonda ad Old Trafford: 6-2 tra infortuni e stanchezza (Di giovedì 29 aprile 2021) Sei gol, un secondo tempo disastroso e tre infortuni nella prima frazione di gioco. Quella che poteva sembrare un’impresa, si tramuta ben presto in una serata da incubo con una goleada per 6-2 che lascia ben poche speranze per il ritorno. Anche perché la Roma con ogni probabilità dovrà fare a meno di Veretout, Spinazzola e Pau Lopez, i tre infortunati nei primi 45?. Una mazzata tremenda per i giallorossi che hanno chiuso i primi 45? sul 2-1. Poi l’imbarcata, in un secondo tempo senza storia: dilaga lo United con Cavani (doppietta), Bruno Fernandes, Pogba, Greenwood. “Non ci aspettavamo una Roma così aggressiva“, ha detto Bruno Fernandes nel post partita. Linea alta, tanti, troppi errori tecnici e una stanchezza che nelal ripresa si è fatta sentire nella sua brutalità. Ne approfitta il Manchester United, che non perde ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Sei gol, un secondo tempo disastroso e trenella prima frazione di gioco. Quella che poteva sembrare un’impresa, si tramuta ben presto in una serata da incubo con una goleada per 6-2 che lascia ben poche speranze per il ritorno. Anche perché lacon ogni probabilità dovrà fare a meno di Veretout, Spinazzola e Pau Lopez, i tre infortunati nei primi 45?. Una mazzata tremenda per i giallorossi che hanno chiuso i primi 45? sul 2-1. Poi l’imbarcata, in un secondo tempo senza storia: dilaga lo United con Cavani (doppietta), Bruno Fernandes, Pogba, Greenwood. “Non ci aspettavamo unacosì aggressiva“, ha detto Bruno Fernandes nel post partita. Linea alta, tanti, troppi errori tecnici e unache nelal ripresa si è fatta sentire nella sua brutalità. Ne approfitta il Manchester United, che non perde ...

