Tutte le fake news del “web-doc” su Giulio Regeni

Un video di 50 minuti in lingua araba e tradotto (in malo modo) sia in italiano che in inglese con i sottotitoli. Questa è la vicenda di quel filmato che si spaccia per un "documentario" (le virgolette, in questo caso, sono d'obbligo) dal titolo «The Story of Regeni». Quasi un'ora che offre un'interpretazione parziale – cioè "di parte" – della vita dello studente scomparso in Egitto il 25 gennaio del 2016, con il ritrovamento del corpo avvenuto solo il 3 febbraio dello scorso anno. All'interno del filmato – pubblicato con toni e musiche "da inchiesta" – ci sono anche le voci di alcuni personaggi italiani: dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, all'ex Ministra della Difesa Elisabetta Trenta. Poi compare anche l'ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, Leonardo Tricarico.

