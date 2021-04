"Tre ferite sulla pancia e caviglie spezzate": choc a Pompei, 24enne uccisa a coltellate dopo un probabile stupro (Di giovedì 29 aprile 2021) choc a Pompei: una ragazza di 24 anni è morta dopo essere stata accoltellata e forse violentata. La giovane – come riporta l'Adnkronos – è arrivata all' ospedale di Castellammare di Stabia con tre ferite sulla pancia, entrambe le caviglie spezzate (forse perché tenuta legata o addirittura segregata) e i segni di un probabile stupro. Le sue condizioni, però, erano così gravi che la 24enne è morta poco dopo. I primi soccorsi sono stati prestati dal 118 nel garage dove è stata trovata la ragazza, in via Carlo Alberto prima Traversa, all'interno di un condominio. La vittima avrebbe compiuto proprio domani 24 anni. Era nata, infatti, il 30 aprile del 1997. Tra le ipotesi è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021): una ragazza di 24 anni è mortaessere stata accoltellata e forse violentata. La giovane – come riporta l'Adnkronos – è arrivata all' ospedale di Castellammare di Stabia con tre, entrambe le(forse perché tenuta legata o addirittura segregata) e i segni di un. Le sue condizioni, però, erano così gravi che laè morta poco. I primi soccorsi sono stati prestati dal 118 nel garage dove è stata trovata la ragazza, in via Carlo Alberto prima Traversa, all'interno di un condominio. La vittima avrebbe compiuto proprio domani 24 anni. Era nata, infatti, il 30 aprile del 1997. Tra le ipotesi è ...

irinaanatellaa : RT @BiasiErika: 'Sanem per me è come una ragazza che ho conosciuto tre giorni fa'?? 'Figlio,il tempo guarisce tutte le ferite'? Perché nes… - acinorev2001 : RT @BiasiErika: 'Sanem per me è come una ragazza che ho conosciuto tre giorni fa'?? 'Figlio,il tempo guarisce tutte le ferite'? Perché nes… - BiasiErika : 'Sanem per me è come una ragazza che ho conosciuto tre giorni fa'?? 'Figlio,il tempo guarisce tutte le ferite'? Pe… - RadioGoldAl : Tragico incidente nel cantiere Amazon: un operaio deceduto e tre persone rimaste ferite - fisco24_info : Burkina Faso: attacco nell'est, spariti due spagnoli: Tre persone ferite. Scomparsi anche un irlandese e un burkina… -