Advertising

zazoomblog : Spiagge fiere e centri benessere: ecco le linee guida regionali - #Spiagge #fiere #centri #benessere: - palmiottid : Spiagge, fiere e centri benessere: ecco le linee guida regionali @sole24ore - sole24ore : Spiagge, fiere e centri benessere: ecco le linee guida regionali - magicamirta : RT @sole24ore: Spiagge, fiere e centri benessere: ecco le linee guida regionali - msn_italia : Spiagge, fiere e centri benessere: ecco le linee guida regionali -

Ultime Notizie dalla rete : Spiagge fiere

Il Sole 24 ORE

Piscine eDal 15 maggio chi è in fascia gialla potrà tornare in piscina all'aperto e negli ...e congressi " scrive il giornale " Questo però sempre tenendo sotto stretta osservazione la ...Le linee guida riguardano in particolare ristorazione, centri termali,, cinema, teatri, piscine, musei, biblioteche, parchi tematici e grandi eventi e. Sanificazione, mascherine, ...Le belle giornate e il virus che se ne va. Nelle linee guida delle Regioni si punta anche a un’estate che possa essere di rilancio per il settore turistico. La prima regola riguarda gli ombrelloni, ch ...“Indovina quanti sport puoi fare a Rimini!” Comincia così il nuovo video prodotto da VisitRimini con una panoramica delle attività sportive che si possono praticare sul territorio. Dopo la pubblicazio ...