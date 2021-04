Sparatoria dopo una rapina a Grinzane finisce nel sangue (Di giovedì 29 aprile 2021) Sparatoria dopo una rapina in gioielleria a Grinzane Cavour: due morti in strada in frazione Gallo. La vetrina già presa di mira nel 2015 Sparatoria dopo rapina in gioielleria a Grinzane due rapinatori morti uccisi in strada, un terzo ferito a una gamba individuato nella notte mentre cercava di raggiungere l’ospedale. Ecco il bilancio di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021)unain gioielleria aCavour: due morti in strada in frazione Gallo. La vetrina già presa di mira nel 2015in gioielleria aduetori morti uccisi in strada, un terzo ferito a una gamba individuato nella notte mentre cercava di raggiungere l’ospedale. Ecco il bilancio di

