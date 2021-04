Returnal sta per arrivare su PS5 dopo quattro anni di duro lavoroEveryeye it – Videogiochi

(Di giovedì 29 aprile 2021)è in dirittura di arrivo in esclusiva su PlayStation 5, Housemarque racconta la nascita e l’evoluzione del progetto.sta arrivandodi sviluppo, seidalla nascita del primo concept che avrebbe poi portato Housemarque a produrre uno deipiù importanti della propria storia. Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Returnal sta

... fuori dalla sua stanza sentiremo infatti l' organo chevenendo suonato da Iperione. Purtroppo ... Sicuramente una delle battaglie caotiche, ma più originali, e divertenti, di: occorrerà ..." Anche se abbiamo annunciato la fase gold dipoche settimane fa, il nostro team non ha smesso di lavorare sul gioco per bilanciarlo e rifinirlo ulteriormente ." " Quando abbiamo iniziato la ...Housemarque confeziona un videogioco intenso e vibrante, che sfrutta appieno le funzionalità di nuova generazione di PlayStation 5 ...Arrivano finalmente i voti della stampa internazionale per Returnal, l'attesa esclusiva targata Housemarque per PS5: scopriamo com'è andata.. Returnal è stato accolto dalla critica con ottimi voti, ...