Reggiseno addio | il lockdown ci ha insegnato a toglierlo

(Di giovedì 29 aprile 2021) «I miei reggiseni con ferretto devono pensare che io sia morta. Quando è iniziata la quarantena ho smesso di indossarli. All’inizio ho messo quelli sportivi e poi sono stata per sei o sette mesi senza». È il racconto di Alicia di New York che alla fine il reggiseno lo ha messo per gli incontri on line di lavoro e non oltre perché le dava la sensazione dell’ufficio, ma ha detto addio al ferretto.

L'attrito di un reggiseno sportivo o di una t - shirt aderente in materiale sintetico può irritare i follicoli piliferi e causare protuberanze rosse. Si chiama acne meccanica ed è lo stesso stesso ... Il lockdown è la morte del reggiseno? Per molte è diventato inutile. E in tante vogliono dire addio alle norme sociali. Il trend esisteva già ma è stato «potenziato dall'isolamento imposto dalla quarantena ...