Pio e Amedeo | chiude Fecilissima Sera | “Diremo parole bandite” No a Lol

(Di giovedì 29 aprile 2021) Televisione I due comici foggiani hanno rifiutato la conduzione di Lol – Chi Ride è Fuori e il ‘no’ come concorrenti. Le anticipazioni sull’ultima puntata del loro varietà Pubblicato su 29 Aprile 2021 Andrà in onda venerdì 30 aprile 2021 l’ultimo appuntamento del varietà di Pio esu Canale 5: Felicissima. Naturalmente la chiusura non è relativa agli ascolti tv, ma perché erano previste soltanto tre puntate. Con Felicissimahanno ottenuto un boom di spettatori e share, forse inaspettato per tutti. La prima puntata ha conquistato 4.070.000 spettatori e il 20,13% di share, mentre la seconda il 21,09% di share e 4.013.000 spettatori. Numeri che, molto probabilmente, aumenteranno con l’ultimo appuntamento. ...

FBiasin : Ho fatto 4 chiacchiere con #PioeAmedeo. Hanno parlato di catcalling, parole proibite, ipocrisia, matrimoni, Donnar… - IlContiAndrea : Per la prima volta un Achille Lauro intimorito. Solo Pio e Amedeo potevano riuscirci #FelicissimaSera - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni a 'Felicissima Sera' il programma condotto da Pio e Amedeo. #felicissimasera #pioeamedeo @Totti

I due comici foggiani hanno rifiutato la conduzione di Lol - Chi Ride è Fuori e il 'no' come concorrenti. Le anticipazioni sull'ultima puntata del loro ...