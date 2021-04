Oroscopo Bilancia del mese di Maggio 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) Sfide alla tua portata. Con la carriera in fase di ripresa, approfitta del mese di Maggio per conquistare la fiducia di clienti facoltosi, oppure per ricoprire un incarico più prestigioso all’interno dell’azienda per cui lavori o in quella concorrente. Sei imprenditrice di te stessa? Autopromuoviti attraverso i social media e altre forme di pubblicità, oppure partecipa a concorsi organizzati da grandi compagnie: con Marte nella casa degli onori, dei premi e delle conquiste, riuscirai a distinguerti in mezzo alla folla. Dopo la carriera, segnerai vittorie anche nel campo finanziario. In occasione della luna nuova dell’11, guadagnerai una somma di soldi inaspettata. Si tratterà di un compenso che aspetti da tempo, di una commissione o di diritti d’autore. E, grazie a Urano, otterrai il prestito bancario o il mutuo di cui hai bisogno. Presenta un ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 aprile 2021) Sfide alla tua portata. Con la carriera in fase di ripresa, approfitta deldiper conquistare la fiducia di clienti facoltosi, oppure per ricoprire un incarico più prestigioso all’interno dell’azienda per cui lavori o in quella concorrente. Sei imprenditrice di te stessa? Autopromuoviti attraverso i social media e altre forme di pubblicità, oppure partecipa a concorsi organizzati da grandi compagnie: con Marte nella casa degli onori, dei premi e delle conquiste, riuscirai a distinguerti in mezzo alla folla. Dopo la carriera, segnerai vittorie anche nel campo finanziario. In occasione della luna nuova dell’11, guadagnerai una somma di soldi inaspettata. Si tratterà di un compenso che aspetti da tempo, di una commissione o di diritti d’autore. E, grazie a Urano, otterrai il prestito bancario o il mutuo di cui hai bisogno. Presenta un ...

