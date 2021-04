No, Hillary Clinton non è stata «impiccata a Guantanamo» (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 28 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da una foto di Hillary Clinton e da un testo in cui si sostiene che l’ex segretaria di Stato degli Stati Uniti d’America sarebbe stata impiccata nel campo di prigionia statunitense di Guantánamo (Cuba). Si tratta di una notizia falsa che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato delle autorità competenti. In precedenza su Facta ci siamo occupati di un altro caso di disinformazione riguardante Hillary Clinton che (erroneamente) ne riportava la notizia dell’arresto marzo 2021 dai Navy Seals. L'articolo proviene da Facta. Leggi su facta.news (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 28 aprile 2021 su Facebook èpubblicata un’immagine composta da una foto die da un testo in cui si sostiene che l’ex segretaria di Stato degli Stati Uniti d’America sarebbenel campo di prigionia statunitense di Guantánamo (Cuba). Si tratta di una notizia falsa che non trova riscontro in nessuna tenazionale e internazionale e in nessun comunicato delle autorità competenti. In precedenza su Facta ci siamo occupati di un altro caso di disinformazione riguardanteche (erroneamente) ne riportava la notizia dell’arresto marzo 2021 dai Navy Seals. L'articolo proviene da Facta.

Advertising

GinoKoltz : @M49liberorso Immagino che le sue fonti gli abbiano anche detto che Hillary clinton é stata giustiziata nel campo d… - labrinta : @Dov_EL @ReginaNera6 @jobwithinternet @Luca__Pagani @RRobitt2011 @Musso___ @byoblu @a_meluzzi Credevo fosse partita da Hillary Clinton &co. - Lucilla_888 : RT @Lucilla_888: ??Consigliere di Trump Denuncerebbe per crimini contro umanità Hilary Clinton. ??Tramite impiccagione. ??Attendiamo altre i… - xenonian1 : RT @Lucilla_888: ??Consigliere di Trump Denuncerebbe per crimini contro umanità Hilary Clinton. ??Tramite impiccagione. ??Attendiamo altre i… - liliaragnar : RT @Lucilla_888: ??Consigliere di Trump Denuncerebbe per crimini contro umanità Hilary Clinton. ??Tramite impiccagione. ??Attendiamo altre i… -