Nidi capitolini, al via iscrizioni per mese di luglio (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, – Al via da oggi le iscrizioni per il mese di luglio 2021 ai Nidi capitolini. Possono fare richiesta, fino al 24 maggio, per usufruire dei servizi educativi di Roma Capitale anche nel mese di luglio, le bambine e i bambini gia' frequentanti le strutture nell'anno educativo in corso, 2020-2021. Le famiglie interessate dovranno presentare le domande esclusivamente in modalita' on line attraverso il portale di Roma Capitale www.comune.roma.it. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata all'interno della sezione Scuola: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?co ntentId=IDS770768. E' quanto si legge in una nota del comune di Roma.

