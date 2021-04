Microsoft taglia la sua percentuale al 12% per i giochi sul Microsoft Store e sfida Steam

(Di giovedì 29 aprile 2021) La tassa delsu PC Windows per gli sviluppatori passa dal 30% al 12%, allineandosi a quella dell'Epic. Cosìspera di rilanciare il suoe attrarre più sviluppatori. Nessun taglio invece per iper Xbox. ...

... scrive Microsoft sulla pagina GitHub. "Dall'integrazione nel menu Start per il l'avvio, all'apparizione nella barra delle applicazioni, all'esperienza alt - tab, all'abilitazione del/...La tassa del Microsoft Store su PC Windows per gli sviluppatori passa dal 30% al 12%, allineandosi a quella dell'Epic Store. Così Microsoft spera di rilanciare il suo store e attrarre più sviluppatori ...Microsoft intende ridurre drasticamente il taglio delle entrate derivanti dalla vendita di giochi per PC su Microsoft Store. A partire dal 1° agosto 2021, la quota dei ricavi netti degli sviluppatori ...