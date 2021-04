MICHELE SANTORO SEMPRE PIÙ VICINO A LA7, E NON COME OSPITE: “QUESTA È CASA TUA” (Di giovedì 29 aprile 2021) Le grandi inchieste giornalistiche chi le fa in tv? Siamo pieni di informazione, pieni di talk show, eppure le inchieste latitano. Tanto fumo e poco arrosto. A parte alcune eccezioni, COME Report, PiazzaPulita e ieri sera lo speciale di Enrico Mentana sulla mafia con OSPITE speciale MICHELE SANTORO. “QUESTA è CASA tua. C’è un microfono che ti aspetta, non COME OSPITE”. Le parole di Mentana sono chiare, inequivocabili. Il ritorno in tv e precisamente a La7, è stato commentato dal direttore di rete Andrea Salerno: “Stimolare il senso critico di una comunità, informare, discutere, è il sale della democrazia e di un Paese”. Quasi 9 milioni di telespettatori, per la precisione 8.670.000, seguirono il 10 gennaio 2013 la storica puntata di Servizio Pubblico, ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 29 aprile 2021) Le grandi inchieste giornalistiche chi le fa in tv? Siamo pieni di informazione, pieni di talk show, eppure le inchieste latitano. Tanto fumo e poco arrosto. A parte alcune eccezioni,Report, PiazzaPulita e ieri sera lo speciale di Enrico Mentana sulla mafia conspeciale. “tua. C’è un microfono che ti aspetta, non”. Le parole di Mentana sono chiare, inequivocabili. Il ritorno in tv e precisamente a La7, è stato commentato dal direttore di rete Andrea Salerno: “Stimolare il senso critico di una comunità, informare, discutere, è il sale della democrazia e di un Paese”. Quasi 9 milioni di telespettatori, per la precisione 8.670.000, seguirono il 10 gennaio 2013 la storica puntata di Servizio Pubblico, ...

