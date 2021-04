Marco Mazzocchi: 'Mi hanno multato ma non mi sono intimidito'. La polemica sulla divisa con Michela Murgia (Di giovedì 29 aprile 2021) 'Ieri la polizia mi ha fermato perché con lo scooter sono da incosciente passato col rosso. Mi hanno chiesto con tono 'ruvido' dove andassi così di corsa per rischiare la mia e la altrui vita. Non mi ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 aprile 2021) 'Ieri la polizia mi ha fermato perché con lo scooterda incosciente passato col rosso. Michiesto con tono 'ruvido' dove andassi così di corsa per rischiare la mia e la altrui vita. Non mi ...

Advertising

TweetNotizie : Marco Mazzocchi: «Mi hanno multato ma non mi sono intimidito». La polemica sulla divisa con Michela Murgia - leggoit : Marco Mazzocchi: «Mi hanno multato ma non mi sono intimidito». La polemica sulla divisa con Michela Murgia - BARTON8799 : RT @quelliche_rai2: ?? Marco Mazzocchi si confessa a 'Serena Nostra' nelle interviste 'Serene' di Serena Bortone nella serenità di #QCC ?? ht… - Matt85Mortal : Che caro Marco Mazzocchi che non si dimentica le statistiche per Adriano Panatta #qcc - Ora_Notizie : Stop and Go, il programma di Rai 2 dedicato ad innovazione e mobilità condotto da Marco Mazzocchi e Laura Forgia, d… -