Le gioie del sesso over 70, i manifesti inglesi sdoganano un tabù (Di giovedì 29 aprile 2021) Alcuni manifesti sono capaci di suscitare emozioni e attirare attenzione. E le immagini della campagna sociale lanciata dall’organizzazione britannica Relate, sono sicuramente tre queste. Firmate da Rankin, celebre fotografo di moda Let’s talk the joy of later life sex (Parliamo delle gioie del sesso negli ultimi anni della vita) sono ritratti in bianco e nero di cinque coppie anziane e una donna rappresentati nella loro intimità. anziani e sesso- Photo Credit: WebAnziani e sesso, basta tabù L’obiettivo della campagna è combattere lo stereotipo che dopo una certa età non solo non si possa fare sesso ma neppure parlarne o solo pensarci. Invece, parliamone in vista di una vera e propria rivoluzione sessuale della terza età. Come si evince dal titolo stesso della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Alcunisono capaci di suscitare emozioni e attirare attenzione. E le immagini della campagna sociale lanciata dall’organizzazione britannica Relate, sono sicuramente tre queste. Firmate da Rankin, celebre fotografo di moda Let’s talk the joy of later life sex (Parliamo delledelnegli ultimi anni della vita) sono ritratti in bianco e nero di cinque coppie anziane e una donna rappresentati nella loro intimità. anziani e- Photo Credit: WebAnziani e, bastaL’obiettivo della campagna è combattere lo stereotipo che dopo una certa età non solo non si possa farema neppure parlarne o solo pensarci. Invece, parliamone in vista di una vera e propria rivoluzione sessuale della terza età. Come si evince dal titolo stesso della ...

