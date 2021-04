Lazio, Inzaghi a rischio squalifica: Procura FIGC apre un fascicolo (Di giovedì 29 aprile 2021) rischio squalifica per Simone Inzaghi. La Procura Federale ha aperto un fascicolo a suo carico: tutti i dettagli Sembra non esserci davvero pace per l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi. Infatti, come rivelato da Il Tempo, la Procura Federale avrebbe aperto un fascicolo a suo carico. Infatti un’espressione blasfema del mister piacentino sarebbe stata colta dagli ispettori federali durante la sfida di lunedì contro il Milan. Un qualcosa che era già successo durante le sfide contro Sassuolo e Sampdoria. In entrambi i casi Inzaghi aveva patteggiato e ricevuto soltanto una multa. CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021)per Simone. LaFederale ha aperto una suo carico: tutti i dettagli Sembra non esserci davvero pace per l’allenatore dellaSimone. Infatti, come rivelato da Il Tempo, laFederale avrebbe aperto una suo carico. Infatti un’espressione blasfema del mister piacentino sarebbe stata colta dagli ispettori federali durante la sfida di lunedì contro il Milan. Un qualcosa che era già successo durante le sfide contro Sassuolo e Sampdoria. In entrambi i casiaveva patteggiato e ricevuto soltanto una multa. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

