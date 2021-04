I Phoenix Suns ai playoff dopo 11 anni (Di giovedì 29 aprile 2021) La vittoria della scorsa notte contro i Los Angeles Clippers ha segnato il ritorno nei playoff Nba dei Phoenix Suns dopo 11 anni di assenza. La franchigia dell’Arizona raggiunge cosi gli Utah Jazz e i Brooklyn Nets, già qualificati. Phoenix Suns: saranno protagonisti ai playoff? Gli artefici di questa impresa sono Chris Paul, autire di 28 punti e 10 assist, e Devin Booker, capace di realizzare 21 punti. L’ultima apparizione dei Suns ai playoff Nba risale al 2010, quando Steve Nash e Amar’ s Stoudemire guidarano la squadra fino alle finali di Conference, perse poi con i Lakers. . Coach Monty Williams esprime tutta la sua gioia: “Non ci sono parole per descrivere le emozioni di questa sera: sono grato a Dio e ai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) La vittoria della scorsa notte contro i Los Angeles Clippers ha segnato il ritorno neiNba dei11di assenza. La franchigia dell’Arizona raggiunge cosi gli Utah Jazz e i Brooklyn Nets, già qualificati.: saranno protagonisti ai? Gli artefici di questa impresa sono Chris Paul, autire di 28 punti e 10 assist, e Devin Booker, capace di realizzare 21 punti. L’ultima apparizione deiaiNba risale al 2010, quando Steve Nash e Amar’ s Stoudemire guidarano la squadra fino alle finali di Conference, perse poi con i Lakers. . Coach Monty Williams esprime tutta la sua gioia: “Non ci sono parole per descrivere le emozioni di questa sera: sono grato a Dio e ai ...

