I dossier anonimi coi verbali di Amara spediti a giornali e Csm | la procura di Roma indaga per rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio

(Di giovedì 29 aprile 2021) Una nota con le firme deitori capo di Perugia e Milano per dire essenzialmente che ora sarà ladire sulla diffusione deidi Piero. È quella che ha diffuso l’inquirente del capoluogo lombardo: in calce ci sono le firme di Francesco Greco e Raffaele Cantone. Ladi Milano e quella di Perugia, dopo alcuni accertamenti, “hanno congiuntamente trasmesso gli atti alladicon riferimento al luogo di consumazione del reato dieddidi“, articolo 326 del codice penale. La storia è quella deicomposti dai ...

Il Fatto Quotidiano

di Giorgio Bongiovanni e Luca Grossi "Nei mesi scorsi ho ricevuto un plico anonimo tramite spedizione postale contenente una copia informale, priva di sottoscrizioni, di un interrogatorio di un ...Chi sta inviando alle redazioni dei giornali e alle sedi di alti organi istituzionalicomposti dai verbali di Piero Amara ? Si tratta di verbali d'interrogatorio coperti da segreto, senza firma e timbri: vuol dire che provengono direttamente dai pc degli organi ...A quanto pare Giuseppe Conte non è l'uomo limpido ed estraneo ai poteri forti. Prima di diventare premier prese una consulenza da 400mila euro ...Ieri tra le mille carte che arrivano al giornale mi sono ricordato della richiesta (subito cestinata) di far sparire dalla nostra edizione online la vicenda giudiziaria dell’avv. Piero Amara, in base ...