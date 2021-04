Green pass, il Parlamento Ue dà il primo via libera: “I test siano gratuiti”. Nodo privacy in Italia: i medici di base si rifiutano di firmarlo (Di giovedì 29 aprile 2021) C’è ancora strada da fare prima di arrivare all’approvazione definitiva dell’annunciato Green pass europeo che, a partire dall’estate, permetterà di muoversi liberamente nell’Unione in caso di avvenuta vaccinazione, guarigione entro 6 mesi dal Covid o tampone effettuato nelle 48 ore precedenti alla partenza. Il primo via libera è arrivato in queste ore alla plenaria del Parlamento Ue a Bruxelles, dove gli eurodeputati hanno approvato con 540 sì, 119 contrari e 31 astenuti la loro posizione negoziale da portare avanti nelle trattative con il Consiglio. La richiesta dei parlamentari è che il certificato sia accompagnato dalla “possibilità di effettuare test universali, accessibili, opportuni e gratuiti“. Questo per evitare che chi non ha ancora potuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) C’è ancora strada da fare prima di arrivare all’approvazione definitiva dell’annunciatoeuropeo che, a partire dall’estate, permetterà di muoversimente nell’Unione in caso di avvenuta vaccinazione, guarigione entro 6 mesi dal Covid o tampone effettuato nelle 48 ore precedenti alla partenza. Ilviaè arrivato in queste ore alla plenaria delUe a Bruxelles, dove gli eurodeputati hanno approvato con 540 sì, 119 contrari e 31 astenuti la loro posizione negoziale da portare avanti nelle trattative con il Consiglio. La richiesta dei parlamentari è che il certificato sia accompagnato dalla “possibilità di effettuareuniversali, accessibili, opportuni e“. Questo per evitare che chi non ha ancora potuto ...

