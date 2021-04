FdI cresce ancora nei sondaggi | frenano M5s e Lega

(Di giovedì 29 aprile 2021) AGI - Fratelli d'Italianei consensi degli italiani, mentre perdono terreno i partiti che sostengono il governo Draghi con l'unica eccezione del Pd che comunque guadagna solo 0,1 punti. E' quanto emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI. In dettaglio, il partito di Giorgia Meloni spunta 0,3 punti e si porta al 17,7%, riducendoil distacco dalla, che si attesta al 22,3%, con una flessione di 0,1 punti. Fra i due partiti maggiori del centrodestra si collocano i dem che salgono al 18,9%, mentre i 5 stelle flettono di 0,3 punti, scendendo al 16,7%. In lieve diminuzione anche i consensi di Forza Italia, Italia Viva e Azione. I partiti che costituiscono la maggioranza di governo perdono 1,7 punti, scendendo al 74,9. Supermedia liste22,3 (-0,1) ...

