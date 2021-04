Enorme alligatore blocca il traffico su un ponte autostradale | cinque persone per portarlo via

Leggi su newnotizie

(Di giovedì 29 aprile 2021) Non si era mai visto un coccodrillo sulFred Hartman di Houston: l’rettile è rimasto a lungo a bordo corsia prima di essere rimosso da un team di agenti e uomini specializzati nel recupero di alligatori Gli automobilisti non potevano credere ai loro occhi quando, viaggiando lungo la Highway 146 di Houston, in L'articolo NewNotizie.it.