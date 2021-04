Ddl Zan | la Lega è un finto problema I voti ci sono | basta volere

(Di giovedì 29 aprile 2021) Mentre i numeri di casi di Covidancora allarmanti e continua a salire la preoccupazione delle imprese, dei ristoratori, dei lavoratori dello spettacolo e delle partite iva, mentre i ragazzi e le ragazzeancora costretti a dover vivere la propria adolescenza dentro casa, privati di una possibile vita sociale (necessaria), il capogruppo del Carroccio Massimiliano Romeo tira fuori dal cilindro ancora una volta quella parola che un pò ci fa arrabbiare “divisiva”. “Questa legge è divisiva - dice - e ciben altri problemi”. Ecco noi crediamo invece che l’assenza di una legge contro l’omotransfobia sia un veroper la nostra società al pari di un adolescente che non può uscire di casa, al pari di un lavoratore dello spettacolo che non lavora da un anno, al pari di un ristorante che chiude o della ...

Fedez : La cosa interessante è questa: quando loro raccolgono 99mila firme è una grande vittoria, quando dall’altra parte c… - fanpage : Il ddl Zan è stato calendarizzato in Senato: si sblocca la legge contro l’omofobia - MediasetTgcom24 : Ddl Zan, la Cei: serve dialogo, sentire anche la voce dei cattolici #ddlzan - Nicola23453287 : RT @LaVeritaWeb: Arriva il sì alla calendarizzazione dalla Commissione giustizia Il relatore leghista Ostellari annuncia però un «ampio dib… - SVNLEWILL : RT @plvisetumbra: odio gli omofobi che non approvano il ddl zan si giustificano con 'è contro le leggi di dio'. ma sapete che la bibbia dic… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Mentre i numeri di casi di Covid sono ancora allarmanti e continua a salire la preoccupazione delle imprese, dei ristoratori, dei lavoratori dello spettacolo e delle partite iva, mentre i ragazzi e le ...Se voteremo il? "No. Non c'è bisogno di una legge come questa perchè già sono garantiti tutti i cittadini, nessuno deve essere aggredito, ogni essere umano ha diritto di esser libero di manifestare le ...Nello specifico, il 20 aprile, quando i partiti a favore sono tornati a chiedere la calendarizzazione del ddl Zan, Ostellari ha rimesso la questione nelle mani della conferenza dei capigruppo del ...Il d.d.l. Zan, approvato alla Camera il 4 novembre del 2020, ha una forte potenzialità trasformativa, capace di contribuire alla evoluzione di un diritto penale contemporaneo concretamente antidiscrim ...