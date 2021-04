Atletica | World Relays | Davide Re ed Edoardo Scotti dirottati verso la 4×400 mista a caccia di Tokyo?

(Di giovedì 29 aprile 2021) La grande novità in tema di staffette dell’in vista di2021 si chiama: due donne e due uomini al via, schierato senza un ordine prestabilito, che si danno battaglia con rovesciamenti di fronte rocamboleschi. A questa prima assoluta vorrebbe partecipare anche l’Italia che due anni fa non è riuscita a qualificare la staffettaper, concentrandosi più su quelle di genere. Quest’anno, con le duemaschile e femminile, ad un passo dalla qualificazione pere per non spremere troppo gli atleti, lo staff tecnico azzurro si può permettere anche di fare delle scelte che si possono definire “tattiche”, puntando sulla staffetta che più di tutte ha bisogno di un buon risultato per volare in Giappone, la ...

OA Sport

Il direttore tecnico dell'Italia ad Atletica TV alla vigilia della partenza per i Mondiali di staffetta di Chorzow. 28 azzurri in ... in Polonia, per le World Relays di sabato e domenica. Per la ...La grande novità in tema di staffette dell'atletica in vista di Tokyo 2021 si chiama 4×400 mista: due donne e due uomini al via, schierato senza un ordine prestabilito, che si danno battaglia con ...Sono 30 i gli atleti, di cui 14 uomini e 16 donne, i convocati per le World Relays di Chorzow, in Polonia, in programma nel weekend del 1° e 2 maggio, l'evento di portata mondiale dedicato alle staffe ...