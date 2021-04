Amici 20, Rudy Zerbi sfida tutti i cantanti: il nuovo guanto divide (Di giovedì 29 aprile 2021) Si avvicina il settimo serale di Amici 20 e, intanto, Rudy Zerbi ha lanciato un guanto di sfida rivolto a tutti i cantanti in corsa per un posto alla finale del talent. A comunicarlo ai talenti è la conduttrice Maria De Filippi, in un collegamento trasmesso nel nuovo daytime settimanale del format di Canale 5, che snocciola i dettagli dell’ardua prova. In particolare, la sfida lanciata dal noto talentscout vede coinvolti oltre ai cantanti delle squadre avversarie anche gli stessi pupilli di Zerbi ed è un prova di scrittura, per cui i concorrenti sono chiamati a produrre un’intera nuova canzone. La prova-inedito, intanto, desta tra le reazioni più disparate dentro e fuori la scuola di Maria De Filippi. ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 aprile 2021) Si avvicina il settimo serale di20 e, intanto,ha lanciato undirivolto ain corsa per un posto alla finale del talent. A comunicarlo ai talenti è la conduttrice Maria De Filippi, in un collegamento trasmesso neldaytime settimanale del format di Canale 5, che snocciola i dettagli dell’ardua prova. In particolare, lalanciata dal noto talentscout vede coinvolti oltre aidelle squadre avversarie anche gli stessi pupilli died è un prova di scrittura, per cui i concorrenti sono chiamati a produrre un’intera nuova canzone. La prova-inedito, intanto, desta tra le reazioni più disparate dentro e fuori la scuola di Maria De Filippi. ...

