Whoopi Goldberg scrive un film su una donna nera (Di mercoledì 28 aprile 2021) Whoopi Goldberg ha rivelato che sta scrivendo un film su una donna di colore anziana che acquisisce superpoteri. Durante l’intervista, l’attrice ha parlato di alcuni dei suoi prossimi progetti, incluso un film di supereroi. Whoopi ha anche affermato che sta producendo un film sul linciaggio del 14enne avvenuto in Mississippi nel 1955. Cosa ha rivelato Whoopi Goldberg? Whoopi Goldberg ha rivelato che sta scrivendo un film su una donna di colore anziana che acquisisce superpoteri. Variety ha intervistato l’attrice per celebrare i 30 anni da quando ha vinto il primo Oscar come migliore attrice non protagonista per il ruolo nel ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021)ha rivelato che stando unsu unadi colore anziana che acquisisce superpoteri. Durante l’intervista, l’attrice ha parlato di alcuni dei suoi prossimi progetti, incluso undi supereroi.ha anche affermato che sta producendo unsul linciaggio del 14enne avvenuto in Mississippi nel 1955. Cosa ha rivelatoha rivelato che stando unsu unadi colore anziana che acquisisce superpoteri. Variety ha intervistato l’attrice per celebrare i 30 anni da quando ha vinto il primo Oscar come migliore attrice non protagonista per il ruolo nel ...

Advertising

Billa42_ : Whoopi Goldberg scrive un film su una donna nera - gmolaschi : Whoopi Goldberg sta scrivendo un film con una supereroina nera di età avanzata - dariafilippi : @Nilic_Kirillov Salvo solo lei che è fissata con whoopi goldberg, non so perché ma questa cosa mi sta simpatica. - badtasteit : #WhoopiGoldberg sta scrivendo un film con una supereroina nera di età avanzata - kindermaxxi : Non per mettere in discussione le vostre priorità, ma nel frattempo su Variety c’è Whoopi Goldberg che parla di… -

Ultime Notizie dalla rete : Whoopi Goldberg 28 aprile 1943 - Nasce a Riccione Rita di Lernia, attrice e doppiatrice Suo anche il doppiaggio di Whoopi Goldberg in La lunga strada verso casa , oltre che per una dozzina di personaggi di soap operas. È direttrice della Scuola Teatro 23 insieme a Lorenza Biella e ...

Whoopi Goldberg sta scrivendo un film su una supereroina nera L'attrice, tra le più apprezzate al mondo, è impegnata nella scrittura di un film che riguarderà una donna molto speciale. Whoopi Goldberg regina di Hollywood Sono passati esattamente 30 anni da quando Whoopi Goldberg ha vinto il suo Academy Award come migliore attrice non protagonista per aver interpretato la sensitiva ...

Whoopi Goldberg, 30 anni fa lo storico Oscar per Ghost - Lifestyle Agenzia ANSA Whoopi Goldberg scrive un film su una donna nera Whoopi Goldberg ha rivelato che sta scrivendo un film su una donna di colore anziana che acquisisce superpoteri. Durante l’intervista, l’attrice ha parlato di alcuni dei suoi prossimi progetti, ...

Whoopi Goldberg sta scrivendo un film su una supereroina nera Sono passati esattamente 30 anni da quando Whoopi Goldberg ha vinto il suo Academy Award come migliore attrice non protagonista per aver interpretato la sensitiva Oda Mae Brown nel film d’amore “Ghost ...

Suo anche il doppiaggio diin La lunga strada verso casa , oltre che per una dozzina di personaggi di soap operas. È direttrice della Scuola Teatro 23 insieme a Lorenza Biella e ...L'attrice, tra le più apprezzate al mondo, è impegnata nella scrittura di un film che riguarderà una donna molto speciale.regina di Hollywood Sono passati esattamente 30 anni da quandoha vinto il suo Academy Award come migliore attrice non protagonista per aver interpretato la sensitiva ...Whoopi Goldberg ha rivelato che sta scrivendo un film su una donna di colore anziana che acquisisce superpoteri. Durante l’intervista, l’attrice ha parlato di alcuni dei suoi prossimi progetti, ...Sono passati esattamente 30 anni da quando Whoopi Goldberg ha vinto il suo Academy Award come migliore attrice non protagonista per aver interpretato la sensitiva Oda Mae Brown nel film d’amore “Ghost ...