VR46: ufficiale il passaggio in MotoGP con Aramco (Di mercoledì 28 aprile 2021) Adesso è ufficiale. Il VR46 diventa un team della MotoGP, e avrà in Aramco come nuovo partner. Dopo mille speculazioni sul futuro del team di Valentino Rossi, il cerchio si è finalmente chiuso, grazie all’arrivo del nuovo sponsor arabo. Ed è stato proprio quest’ultimo, una compagnia petrolifera che sta investendo su altri settori, ad annunciare la lieta notizia. Il contratto tra le due parti è di cinque anni, con scadenza nel 2026. Il VR46 prenderà il posto di Avintia Esponsorama, che a fine stagione lascerà la classe regina. VR46 Aramco: con quali moto potrebbero correre nel 2022? La logica suggerirebbe la Yamaha, visto il rapporto stretto che c’è con Rossi. Ma la casa di Iwata sembra più orientata a rinnovare con il team Petronas, e non intende schierare più di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) Adesso è. Ildiventa un team della, e avrà income nuovo partner. Dopo mille speculazioni sul futuro del team di Valentino Rossi, il cerchio si è finalmente chiuso, grazie all’arrivo del nuovo sponsor arabo. Ed è stato proprio quest’ultimo, una compagnia petrolifera che sta investendo su altri settori, ad annunciare la lieta notizia. Il contratto tra le due parti è di cinque anni, con scadenza nel 2026. Ilprenderà il posto di Avintia Esponsorama, che a fine stagione lascerà la classe regina.: con quali moto potrebbero correre nel 2022? La logica suggerirebbe la Yamaha, visto il rapporto stretto che c’è con Rossi. Ma la casa di Iwata sembra più orientata a rinnovare con il team Petronas, e non intende schierare più di ...

