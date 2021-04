Variante indiana, attesi 2 aerei da Nuova Delhi a Fiumicino. Zingaretti: «Bloccate i voli» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella Regione Lazio è massima allerta per la Variante indiana e i motivi sono vari. Da un lato a Latina ci sono diversi focolai, sott’osservazione per Variante, dall’altro nella giornata di oggi si aspettano a Fiumicino 2 aerei provenienti dall’India. Proprio nelle prossime ore infatti, atterreranno nell’aeroporto più grande di Roma un primo aereo da Nuova Delhi con a bordo oltre 200 persone ed un secondo domattina. La Variante indiana sta mettendo in crisi il versante asiatico ed è alta la tensione che possa iniziare a circolare in Italia. La Regione Lazio è così scesa in campo per chiedere il blocco degli arrivi. Leggi anche: Variante indiana a Latina, è allarme: si cercano 300 persone rientrate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella Regione Lazio è massima allerta per lae i motivi sono vari. Da un lato a Latina ci sono diversi focolai, sott’osservazione per, dall’altro nella giornata di oggi si aspettano aprovenienti dall’India. Proprio nelle prossime ore infatti, atterreranno nell’aeroporto più grande di Roma un primo aereo dacon a bordo oltre 200 persone ed un secondo domattina. Lasta mettendo in crisi il versante asiatico ed è alta la tensione che possa iniziare a circolare in Italia. La Regione Lazio è così scesa in campo per chiedere il blocco degli arrivi. Leggi anche:a Latina, è allarme: si cercano 300 persone rientrate ...

