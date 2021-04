Vanessa Incontrada torna a Mediaset nei panni di Fosca Innocenti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Vanessa Incontrada e la nuova fiction: la vedremo nei panni di Fosca Innocenti, un vicequestore di una squadra tutta al femminile Vanessa Incontrada e la nuova fiction: Vanessa Incontrata ha iniziato a girare le riprese di una nuova fiction che la vedrà protagonista nei panni di un vicequestore di una squadra tutta al femminile. Dopo tanti successi in tv, a distanza di setta anni, Vanessa Incontrada torna a Mediaset per vestire i panni di Fosca Innocenti. Fosca è un vicequestore di polizia che ha ereditato dal padre un fiuto infallibile per le indagini. La serie tv è composta da quattro puntate, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 aprile 2021)e la nuova fiction: la vedremo neidi, un vicequestore di una squadra tutta al femminilee la nuova fiction:Incontrata ha iniziato a girare le riprese di una nuova fiction che la vedrà protagonista neidi un vicequestore di una squadra tutta al femminile. Dopo tanti successi in tv, a distanza di setta anni,per vestire idiè un vicequestore di polizia che ha ereditato dal padre un fiuto infallibile per le indagini. La serie tv è composta da quattro puntate, ...

