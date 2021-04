Uomini e Donne, anticipazioni puntata 28 aprile 2021: oggi in onda Trono Classico e Over (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tutto pronto per un’altra puntata di Uomini e Donne! Il dating show condotto da Maria De Filippi torna puntuale su Canale 5 come ogni giorno. Stiamo per avvicinarci verso la chiusura del programma e dunque verso le scelte finali: scopriamo quindi assieme cos’accadrà nella giornata di oggi secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News. Chi saranno i protagonisti? Al centro dello studio oggi vedremo sia il Trono Classico che quello senior. Dopo aver parlato di Luca e Biagio, entrambi cavalieri dell’Over, spetterà a Massimiliano Mollicone. Il giovane si ritrOverà in una posizione non facile: dovrà quanto prima prendere una decisione tra le due spasimanti rimasti e non sembra facile. Stessa sorte anche per Giacomo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tutto pronto per un’altradi! Il dating show condotto da Maria De Filippi torna puntuale su Canale 5 come ogni giorno. Stiamo per avvicinarci verso la chiusura del programma e dunque verso le scelte finali: scopriamo quindi assieme cos’accadrà nella giornata disecondo lede Il Vicolo delle News. Chi saranno i protagonisti? Al centro dello studiovedremo sia ilche quello senior. Dopo aver parlato di Luca e Biagio, entrambi cavalieri dell’, spetterà a Massimiliano Mollicone. Il giovane si ritrà in una posizione non facile: dovrà quanto prima prendere una decisione tra le due spasimanti rimasti e non sembra facile. Stessa sorte anche per Giacomo, ...

Advertising

reportrai3 : Per evitare le chiusure della 'zona rossa', uomini e donne al vertice del governo regionale siciliano avrebbero fal… - matteosalvinimi : Nel triste anniversario del Genocidio del Popolo Armeno, che costò la vita a un milione e mezzo di donne e uomini,… - gualtierieurope : Il #25aprile è la festa di tutti gli italiani. Le nostre libertà, i nostri diritti affondano le radici in quel gior… - MovMirtArturo : @teoxandra +++ #Cassina: trovata la madre degli uomini che non rispettano le donne. +++ #educazione - disagio105 : RT @cannucciadihaz: ci avete mai fatto caso che quando si parla di una donna con altre donne non abbiamo problemi a dire 'si è una bella ra… -