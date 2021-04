Una Vita, anticipazioni 29 aprile: un rifiuto inaspettato (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il destino di Camino sarà in primo piano nel corso dell'episodio di Una Vita di giovedì 29 aprile, come raccontano le anticipazioni della soap opera di Canale 5. In particolare, la giovane Pasamar finalmente ha dichiarato i proprio sentimenti a Maite dopo essersi recata in atelier per avere chiarimenti sulla sua imminente partenza da Acacias. Durante il loro confronto, Camino ha rinfacciato alla pittrice di non averle comunicato la sua decisione e le ha manifestato tutto il suo disappunto. A quel punto, le due donne non sono riuscite a tenere a bada l'attrazione e sono finite l'una tra le braccia dell'altra. Proprio durante un momento di grande vicinanza ed intimità, Camino e Maite hanno stretto un patto per continuare a vedersi e a frequentarsi senza destare sospetti: la ragazza accetterà di fingere interesse per un ragazzo e la ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il destino di Camino sarà in primo piano nel corso dell'episodio di Unadi giovedì 29, come raccontano ledella soap opera di Canale 5. In particolare, la giovane Pasamar finalmente ha dichiarato i proprio sentimenti a Maite dopo essersi recata in atelier per avere chiarimenti sulla sua imminente partenza da Acacias. Durante il loro confronto, Camino ha rinfacciato alla pittrice di non averle comunicato la sua decisione e le ha manifestato tutto il suo disappunto. A quel punto, le due donne non sono riuscite a tenere a bada l'attrazione e sono finite l'una tra le braccia dell'altra. Proprio durante un momento di grande vicinanza ed intimità, Camino e Maite hanno stretto un patto per continuare a vedersi e a frequentarsi senza destare sospetti: la ragazza accetterà di fingere interesse per un ragazzo e la ...

Advertising

matteosalvinimi : Zingaretti: 'Raccolta firme Salvini? Un danno per gli italiani'. Il danno siete voi, che chiedete libertà e ritorno… - ilfoglio_it : Polemiche e veleni nel centrosinistra per la scelta senza primarie del candidato sindaco di Frascati, la futura mog… - vaticannews_it : #27aprile #NadiaDeMunari, vita e missione di una donna che difendeva l'infanzia raccontate da Massimo Casa, dell’Op… - Tino44588447 : RT @PSilvestro75: #ZeroMortiSulLavoro è una battaglia di Civiltà: la Vita e la Salute prima di tutto! - ChristineRiachi : RT @girlalmiighty_: ventisei 'Penso che forse non te l'ho mai detto Ma era una vita che ti stavo aspettando' I vote #Louies for #BestFan… -