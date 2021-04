Tutte le ragioni per cui è urgente una riforma della giustizia civile (di B. Capponi) (Di mercoledì 28 aprile 2021) (di Bruno Capponi, professore Ordinario di Diritto processuale civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Luiss) Il Parlamento sta per discutere gli emendamenti al d.d.l. n. 1662, Bonafede, atto rispetto al quale il nuovo governo non ha ancora assunto una posizione chiara; sebbene si fosse parlato di un “maxiemendamento” contenente consistenti modifiche al disegno originario, ancora non si ha notizia delle intenzioni del nuovo esecutivo. L’atteggiamento guardingo di molti è del resto pienamente giustificato. Per “rilanciare” la giustizia civile col giusto passo – senza inseguire le pallide chimere della “degiurisdizionalizzazione”, che pure occupano uno spazio consistente nel d.d.l. Bonafede – occorre anzitutto fornire ai magistrati strumenti adeguati. Le attuali risorse, coi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) (di Bruno, professore Ordinario di Diritto processualepresso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Luiss) Il Parlamento sta per discutere gli emendamenti al d.d.l. n. 1662, Bonafede, atto rispetto al quale il nuovo governo non ha ancora assunto una posizione chiara; sebbene si fosse parlato di un “maxiemendamento” contenente consistenti modifiche al disegno originario, ancora non si ha notizia delle intenzioni del nuovo esecutivo. L’atteggiamento guardingo di molti è del resto pienamente giustificato. Per “rilanciare” lacol giusto passo – senza inseguire le pallide chimere“degiurisdizionalizzazione”, che pure occupano uno spazio consistente nel d.d.l. Bonafede – occorre anzitutto fornire ai magistrati strumenti adeguati. Le attuali risorse, coi ...

