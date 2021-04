Trasformazione digitale, Colao: sfida di dimensioni locali e globali (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Per il ministro Vittorio Colao la Trasformazione digitale “è una sfida di dimensioni sia locali che globali”. Intervenendo con un videomessaggio al dibattito Onu sulla Cooperazione digitale e la connettività, il ministro per la Transizione digitale ha parlato anche della strategia italiana: “ha l’obiettivo di eliminare i divari digitali attuali attraverso investimenti sulla connettività a banda larga, migliorando la digitalizzazione dei servizi pubblici e sviluppando competenze digitali più solide nei cittadini”. “La Trasformazione digitale avanza speditamente a livello globale – ha sottolineato – Nel 2019 soltanto, il 64% dei cittadini europei ha utilizzato un servizio pubblico ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Per il ministro Vittoriola“è unadisiache”. Intervenendo con un videomessaggio al dibattito Onu sulla Cooperazionee la connettività, il ministro per la Transizioneha parlato anche della strategia italiana: “ha l’obiettivo di eliminare i divari digitali attuali attraverso investimenti sulla connettività a banda larga, migliorando la digitalizzazione dei servizi pubblici e sviluppando competenze digitali più solide nei cittadini”. “Laavanza speditamente a livello globale – ha sottolineato – Nel 2019 soltanto, il 64% dei cittadini europei ha utilizzato un servizio pubblico ...

