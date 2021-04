Tentata rapina in una gioielleria nel Cuneese, le prime immagini dopo la sparatoria – Video (Di mercoledì 28 aprile 2021) Diffuse le prime immagini dopo la sparatoria che ha coinvolto un gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, e tre rapinatori. Nel Video, l’intervento delle forze dell’ordine, con un uomo steso a terra, in mezzo alla strada. Due rapinatori, alla fine, sono stati uccisi. Un terzo è scappato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Diffuse lelache ha coinvolto un gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, e tretori. Nel, l’intervento delle forze dell’ordine, con un uomo steso a terra, in mezzo alla strada. Duetori, alla fine, sono stati uccisi. Un terzo è scappato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

