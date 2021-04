Rutigliano (Snam) “Stop emissioni metano e CO2 entro 2040” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Il nostro obiettivo è riuscire a tagliare tutte le nostre emissioni di metano e CO2 per il 2040. Lo faremo cercando di accelerare tutte le nostre trasformazioni. Ci siamo posti anche un obiettivo intermedio: dimezzarle al 2030”. Lo ha detto Patrizia Rutigliano, executive vice president Institutional Affairs, ESG, Communication e Marketing di Snam, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia di Stampa Italpress. ym/mgg/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Il nostro obiettivo è riuscire a tagliare tutte le nostredie CO2 per il. Lo faremo cercando di accelerare tutte le nostre trasformazioni. Ci siamo posti anche un obiettivo intermedio: dimezzarle al 2030”. Lo ha detto Patrizia, executive vice president Institutional Affairs, ESG, Communication e Marketing di, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia di Stampa Italpress. ym/mgg/mrv su Il Corriere della Città.

