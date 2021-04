Roma, Fonseca: 'Non andiamo a Manchester a difenderci' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Paulo Fonseca ha le idee chiare su quello che (non) dovrà essere la partita di domani contro lo United, andata della semifinale di Europa League: "Non possiamo andare a Manchester solo per difendere. ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Pauloha le idee chiare su quello che (non) dovrà essere la partita di domani contro lo United, andata della semifinale di Europa League: "Non possiamo andare asolo per difendere. ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? “Sono totalmente contrario alla Superlega. Chi comanda nel calcio non sono i soldi ma i tifosi, i giocatori e gli… - cmdotcom : #Roma, #Fonseca: 'Lo United è favorito ma lotteremo per la città e per i tifosi. In difesa c'è Smalling'… - romaforever_it : FONSECA: 'Domani una delle gare più importanti. Il mio futuro non conta, l'importante è la Roma'… - LAROMA24 : FONSECA: 'Domani con ambizione, serve la partita perfetta. Non è importante il mio futuro, ma quello della Roma'… - sportli26181512 : Fonseca: 'Manchester favorito ma noi lotteremo per la Roma e i tifosi': Le parole del tecnico giallorosso alla vigi… -