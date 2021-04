Quanti sono e chi sono i terroristi italiani ancora latitanti. Nell’elenco dei target di “primario interesse” ci sono anche due Br del commando che sequestrò Moro (Di mercoledì 28 aprile 2021) I target ritenuti di “primario interesse” erano ventisette, secondo l’elenco dei latitanti politici, rossi e neri, fatto stilare dall’allora Guardasigilli, Alfonso Bonafede, nel 2019, in occasione dell’arresto dell’ex terrorista dei Pac, Cesare Battisti (leggi l’articolo). Ora, dopo l’ultima operazione condotta nelle scorse ore dall’antiterrorismo a Parigi (leggi l’articolo), ne restano da rintracciare 20, tre dei quali sono sfuggiti alla cattura proprio nei giorni scorsi. Ma il numero di latitanti politici, più rossi che neri, su cui almeno due generazioni di investigatori e analisti dell’intelligence si sono finora concentrate, potrebbero essere molti di più. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 aprile 2021) Iritenuti di “” erano ventisette, secondo l’elenco deipolitici, rossi e neri, fatto stilare dall’allora Guardasigilli, Alfonso Bonafede, nel 2019, in occasione dell’arresto dell’ex terrorista dei Pac, Cesare Battisti (leggi l’articolo). Ora, dopo l’ultima operazione condotta nelle scorse ore dall’antiterrorismo a Parigi (leggi l’articolo), ne restano da rintracciare 20, tre dei qualisfuggiti alla cattura proprio nei giorni scorsi. Ma il numero dipolitici, più rossi che neri, su cui almeno due generazioni di investigatori e analisti dell’intelligence sifinora concentrate, potrebbero essere molti di più. ...

Advertising

RobertoBurioni : Quanti di questi mirabolanti prodotti sono stati approvati da EMA e si trovano attualmente in farmacia? Rispondo… - MarcoBellinazzo : La Uefa che parla di merito sportivo e funzione sociale dello sport mi fa sorridere. Dove era la Uefa quando gli sc… - carlogubi : Un chinotto con salatini offerto a chi risponderà per primo alle seguenti domande, eventualmente con l'aiuto degli… - AngeloTani : RT @RobertoBurioni: Quanti di questi mirabolanti prodotti sono stati approvati da EMA e si trovano attualmente in farmacia? Rispondo io:… - patriziadegioia : RT @RobertoBurioni: Quanti di questi mirabolanti prodotti sono stati approvati da EMA e si trovano attualmente in farmacia? Rispondo io:… -