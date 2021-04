Quando riaprono sale giochi e scommesse? Ultime novità maggio e giugno (Di mercoledì 28 aprile 2021) sale scommesse, sale giochi e sale bingo sono sicuramente tra le dimenticate di questi mesi. Non se ne è mai parlato in nessuna bozza e non sembra che sia arrivato il loro turno per riaprire nemmeno a maggio o giugno. Con il decreto che entrerà in vigore dal 26 aprile, non è fatto cenno a questi settori in grande sofferenza. Va detto che non si tratta affatto di attività essenziali, ma soltanto di tipo ludico e spesso possono causare dipendenza, ma d’altro canto i gestori delle attività faticano essendo obbligati alla chiusura. L’auspicio di tutti è che si possa arrivare quanto prima a delle linee guida per le riaperture. Nel mese di maggio, però, nessuna novità in merito. La speranza di molti è che sia giugno il mese ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021)bingo sono sicuramente tra le dimenticate di questi mesi. Non se ne è mai parlato in nessuna bozza e non sembra che sia arrivato il loro turno per riaprire nemmeno a. Con il decreto che entrerà in vigore dal 26 aprile, non è fatto cenno a questi settori in grande sofferenza. Va detto che non si tratta affatto di attività essenziali, ma soltanto di tipo ludico e spesso possono causare dipendenza, ma d’altro canto i gestori delle attività faticano essendo obbligati alla chiusura. L’auspicio di tutti è che si possa arrivare quanto prima a delle linee guida per le riaperture. Nel mese di, però, nessunain merito. La speranza di molti è che siail mese ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono La provincia di Cuneo verso la zona gialla: cosa cambia da domani (giovedì 29 aprile) Musei Riaprono musei e luoghi di cultura, seguendo i protocolli di sicurezza: le visite sono ... Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali ...

"Tra dolori e scuola ho portato in tv la voglia di rinascere " La prima cosa che farà ora che i ristoranti riaprono è andare a mangiare una buona pizza. Cuore napoletano non mente. Ma se non la trovate ... ma quando entri in confidenza scopri quanto sia solare, ...

Quando riaprono cinema e teatri? Money.it Juventus e Milan senza Champions? Ecco quanto peserebbero i danni economici La volata Champions mette a rischio Juventus e Milan: sono cinque squadre per tre posti e la sensazione è che (almeno) una delle due resterà fuori e sarà costretta a ripartire dall'Europa League. Atal ...

Sanremo, l’Ariston riapre da venerdì 30 aprile con “Oscar days” e mascherine in omaggio L’Ariston, storico teatro e cinema di Sanremo, riapre: «Abbiamo il piacere di comunicare al pubblico del grande schermo che, a partire da venerdì 30 aprile a martedì 4 maggio 2021, riapriremo in sicur ...

