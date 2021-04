(Di mercoledì 28 aprile 2021) La gravissima crisi economica legata all’emergenza sanitaria ha acuito le difficoltà che il mondo dell’artigianato locale già viveva da tempo. Lo stato di sofferenza delle imprese richiede ora interventi immediati e non più procrastinabili. A tal proposito,dopo aver aperto ilcon l’amministrazione di, hato una serie di incontri con tutti idi, finalizzati alla costruzione di un percorso condiviso di iniziative e progettualità a sostegno delle imprese del territorio. L’associazione di categoria che rappresenta le imprese artigiane, già da tempo ha sottoscritto con i suoi associati un manifesto contenente misure speciali per salvaguardare e valorizzare un ...

Advertising

infoitinterno : «Più valore all’artigianato»: Casartigiani avvia un confronto con i sindaci della provincia di Taranto - Famiglia_RN : Ormai è da diversi anni che non mi affeziono più ai giocatori, la cosa importante è che chiunque venga ceduto venga… - PugliaTime : La gravissima crisi economica legata all'emergenza sanitaria ha acuito le difficoltà che il mondo dell'artigianato… - elenaricci1491 : La gravissima crisi economica legata all'emergenza sanitaria ha acuito le difficoltà che il mondo dell'artigianato… - TarantiniTime : La gravissima crisi economica legata all'emergenza sanitaria ha acuito le difficoltà che il mondo dell'artigianato… -

Ultime Notizie dalla rete : Più valore

Corriere della Sera

Nel procedere, per i passicomplessi ci si è avvalsi della consulenza del prof. Fidel Sebastián ... Ecco perché questo "laboratorio teresiano" è per noi unaggiunto alla soddisfazione che già ...Lamezia Terme " "Un'intuizione che viene da lontano, dal 2006, per contribuire a rilanciare lagrande area industriale del meridione, sembra concretizzarsi con la deliberazione della Giunta ......