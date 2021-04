Patrick Dempsey su “Come d’incanto 2” | “Abbiamo bisogno di evasione”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) C’era una volta, in un paese lontano lontano che chiameremo… New York! Una storia ironica, tanto romantica quanto divertente, che decostruendo i cliché di quel mondo disneyano (da cui comunque proviene) ha ottenuto un successo straordinario. Era il 2007 quando “” usciva nelle sale italiane. “2” sarà invece rilasciato in esclusiva su Disney + quest’anno. Fino ad ora ben poco si sapeva della trama del sequel: ambientato 10 anni dopo le vicende di quel primo film, avremmo assistito ad una Giselle (Amy Adams)alle prese con la sua vita, ormai radicata nella Grande Mela, con la sua felicità insieme a Robert () e con dubbi che si ripercuoteranno sul “mondo reale”su Andalasia. “...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Come d'incanto 2, Patrick Dempsey: 'Il film sembra quasi su una crisi di mezza età, e canterò e ballerò'… - piacereangela : marco orsi e patrick dempsey sono praticamente identici sono la stessa persona e aspetto solo il loro incontro e il… - Borghi59787724 : RT @soproudofemma: L'ho sempre detto che Roma Sud regala emozioni...Patrick Dempsey e Alessandro Borghi??? - Tina74493195 : RT @seriesplaneet: Alessandro Borghi e Patrick Dempsey - seriesplaneet : Alessandro Borghi e Patrick Dempsey -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Dempsey

ha svelato i primi dettagli dell'atteso Come d'incanto 2 condividendo qualche anticipazione sul progetto diretto da Adam Shankman per Disney+. L'attore ha raccontato che è fantastico ...Anticipazioni Come d'incanto 2: la trama del film cone Amy Adams Il sequel di Come d'incanto , famosissimo live action cone Amy Adams , era già stato annunciato lo scorso dicembre, quando il presidente della Disney ...Patrick Dempsey concede alcune anticipazioni sul sequel di "Come d'incanto": un film che va incontro al nostro bisogno di evasione.Patrick Dempsey ha rivelato qualche dettaglio di Come d'incanto 2, l'atteso sequel prodotto per Disney+ che continua la storia della principessa Giselle. Patrick Dempsey ha svelato i primi dettagli de ...