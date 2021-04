Negli Stati Uniti chi è vaccinato non dovrà più indossare la mascherina all’aperto, Biden: “Ma se si è tra la folla va messa” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Negli Stati Uniti sono state allentate le norme sull’utilizzo della mascherina all’aperto. Le persone che sono state completamente vaccinate, quindi con prima e seconda dose, potranno non indossarla in luoghi non affollati e all’aperto. L’annuncio è arrivato dal presidente Biden che ha perso precisato: “Voglio essere chiaro: in una folla o ad eventi come in uno stadio, a un concerto o a una conferenza dovete indossarla”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021)sono state allentate le norme sull’utilizzo della. Le persone che sono state completamente vaccinate, quindi con prima e seconda dose, potranno non indossarla in luoghi non afti e. L’annuncio è arrivato dal presidenteche ha perso precisato: “Voglio essere chiaro: in unao ad eventi come in uno stadio, a un concerto o a una conferenza dovete indossarla”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

