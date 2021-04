Motomondiale: Valentino Rossi e Team VR46 in MotoGp dal 2022 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Nel 2022 il VR46 Team di Valentino Rossi debutterà nella classe MotoGp assieme a Tanal Entertainment Sport&Media, la holding del Principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, con Saudi Aramco come nuovo main sponsor per il periodo 2022-2026: in pista scenderà il nuovo Aramco Racing Team VR46 con il supporto di altri importanti sponsor del panorama mondiale. Saudi Aramco, compagnia già coinvolta nel Motorsport e nella F1, farà quindi il suo ingresso nel campionato del mondo MotoGp 2022 con VR46 Team. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Nelildidebutterà nella classeassieme a Tanal Entertainment Sport&Media, la holding del Principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, con Saudi Aramco come nuovo main sponsor per il periodo-2026: in pista scenderà il nuovo Aramco Racingcon il supporto di altri importanti sponsor del panorama mondiale. Saudi Aramco, compagnia già coinvolta nel Motorsport e nella F1, farà quindi il suo ingresso nel campionato del mondocon

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Valentino Moto: il team VR46 di Valentino Rossi in MotoGp dal 2022 E' il frutto di un accordo fra Tanal Entertainment Sport & Media, la holding che fa capo al principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, con VR46 Team, la società di Valentino Rossi. Nel 2022 il VR46 ...

Valentino Rossi e VR46: dal 2022 team in MotoGP con sponsor arabo. Ducati, Aprilia o Yamaha? ... la collaborazione tra le due realtà è stata estesa e rafforzata per altri 5 anni, dal 2022 al 2026, e ci suggerisce alcune novità sulla presenza di VR46 nel Motomondiale.

