Monster Hunter Digital Event – April 2021

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildi oggi ha rivelato nuovi trailer, gameplay e informazioni perStories 2: Wings of Ruin eRise. L’ultimo trailer diStories 2: Wings of Ruin, in lancio il 9 lugliosu Nintendo Switch, ha offerto allettanti dettagli sulla trama: un primo sguardo a due personaggi già presenti inStories, una

Questo crea un ciclo di gameplay piuttosto avvincente simile a, in cui devi cercare bestie potenti per ottenere i materiali giusti. Devo anche dare credito al design di questi ...Condividevo già da un po' i pensieri di Fabio, espressi in questo articolo .Rise se ne sta in primissima posizione sulla mia Switch da un mesetto ormai " non che ci sia, al momento, qualcos'altro di grosso in ballo a togliergli attenzione, ma non addentriamoci ...Monster Hunter Rise ha raggiunto le 6 milioni di copie vendute, e Capcom ci fa un piccolo regalo. Capcom ha annunciato questa mattina che Monster Hunter Rise, lanciato lo scorso 26 marzo in esclusiva ...Monster Hunter Rise si aggiorna alla versione 2.0, Capcom annuncia che il gioco ha raggiunto e superato quota sei milioni di copie distribuite.