Mondiali di vela | argento iridato per Mattia Camboni

Mattia Camboni ha vinto l'argento aiRS:X di, in corso a Cadice, in Spagna. L'azzurro 25enne nato a Civitavecchia , che un mese fa aveva conquistato anche l'argento continentale, ha guadagnato ieri una posizione in ...Mattia Camboni ha vinto l'argento aiRS:X di, in corso a Cadice (Spagna). L'azzurro, che un mese fa aveva conquistato anche l'argento continentale, ha guadagnato una posizione in classifica - che lo vedeva al terzo posto ...Mattia Camboni (nella foto) ha vinto l’argento ai Mondiali RS:X di vela, in corso a Cadice, in Spagna. L’azzurro 25enne nato a Civitavecchia (Roma), che un mese fa aveva conquistato anche l’argento co ...Fenix trova un accordo col fondo Clessidra e con un investitore al momento tenuto nascosto, per cercare di evitare il default di Perini Navi ...