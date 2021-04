Matteo Moder e i 50

Leggi su ilmanifesto

Un grande giorno un grande numero questi primi 50 anni con un forte abbraccio a tutto il collettivo e a quelli che sono andati ma tornano sempre sempre presenti stretti a questa bricola di sinistra vera quasi vera vera sempre vera per speranza per la ragione poetante per il cuore ragionante come direbbe Maria Zambrano filosofa dei chiari di bosco delle radure dove si sosta per respirare liberi illuminati dalla chiarità e si pensa al cambiamento al sovvertimento di quest'aria …